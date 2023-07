Nacional: Margarido quer reforços "de qualidade" para defesa e ataque

Rui Alves anunciou o médio André Sousa como único reforço, garantiu contactos por Paulo Victor e assumiu que Danilovic, para já, vai manter-se no clube.

O novo treinador do Nacional, Tiago Margarido, disse há pouco que os alvinegros estão a trabalhar no sentido de reforçar, sobretudo, dois setores da sua equipa. "Estamos satisfeitos com o grupo que temos. Temos de colocar cá jogadores que vêm para reforçar a equipa, isto porque já temos boas garantias e um bom grupo de base. Os jogadores que vierem é para acrescentarem qualidade. A nossa intenção é reforçar o centro da defesa e o centro do ataque, sempre em qualidade e não em número".

O jovem técnico agradeceu a oportunidade, disse estar motivado a apresentar um "futebol positivo" com o intuito de "conseguir os objetivos aos quais a equipa se propõe", para voltar a destacar o grupo de jogadores que possui à sua disposição. "Estamos contentes com o grupo que temos à frente".

O Nacional conta com 17 jogadores que se mantêm desde a época passada.

Depois disse porque aceitou a proposta do Nacional: "É um grande clube. Pela seriedade das pessoas convenceram-me claramente, pois será uma época difícil. E vamos fazer uma época muito mais bem conseguida que a última. Queremos melhorar o índice de golos sofridos, sofremos golos em 73% dos jogos. Estancar a dificuldade que encaramos. Se não sofrermos golos estaremos mais perto de vencer".

O novo técnico assumiu que o Nacional vai ser uma equipa "que valoriza o processo, a qualidade de jogo e que valoriza ativos". "Pretendemos colocar em campo os valores de base, como a entrega e a entreajuda", explicou.

O técnico disse acreditar nas suas capacidades de trabalho e não se assusta com a competitividade que se antevê que venha existir no campeonato: "A II Liga vai ser mais competitiva. Mas sabemos bem as nossas capacidades. O nosso grupo vai ser capaz de fazer coisas bonitas e engraçadas".

Já Rui Alves, que se enganou no nome do técnico uma vez, chamando-o Paulo Margarido, disse que este é uma aposta dentro da "ambição responsável", afirmando que os tempos são "carregados de dificuldades" e que é preciso "capacidade de sofrimento e de homens para suportar dificuldades e potenciar êxitos".

Assumindo que ao nível de reforços nenhum treinador tem os jogadores que pretende, disse que André Sousa é o único reforço e que não tendo existido acordo por Danilovic, o futebolista vai manter-se no Nacional.

Rui Alves disse ainda que o clube está em fase avançada de negociações por Paulo Victor e mais um futebolista.

Quanto a Miguel de Sousa, que desistiu da ação que intentou contra o Nacional no tribunal por causa da AG que aprovou a venda do clube até 90% do clube, disse apenas que "imperou o bom senso". "Mais do que isso não devo dizer", completou.