Nacional ganha fôlego na luta pela permanência frente à B SAD

O Nacional ganhou este domingo um importante fôlego na luta pela permanência na Liga SABSEG, ao vencer na visita à B SAD, um rival direto nessa disputa, por 1-0, em encontro da 22.ª jornada.

No Estádio Nacional, em Oeiras, Dudu, que tinha desperdiçado uma grande penalidade na primeira parte, apontou, aos 55, o único tento do triunfo do Nacional, que deixou a formação de Filipe Cândido no 14.º lugar, com 24 pontos, com a B SAD no 16.º, com 20.

A B SAD dispôs de mais posse de bola inicial, mas foi o Nacional a ameaçar primeiro: já depois de um ataque veloz concluído por Zé Manuel, aos cinco minutos, os insulares viram Gonçalo Tabuaço defender uma grande penalidade apontada por Dudu, aos 12.

A turma azul refez-se do susto inicial e, sobretudo através de bolas paradas, procurou o tento inaugural, pelos pés de Edgar, aos 24, para grande defesa de Encarnação, e de Rúben Oliveira, aos 42, igualmente de fora da área, mas ligeiramente ao lado da baliza.

Ainda antes do descanso, um cabeceamento de Carlos Daniel, aos 44, testou a atenção de Gonçalo Tabuaço, mas o nulo prevaleceria para-a etapa complementar, na qual o avançado brasileiro Dudu se redimiu do penálti falhado, ao aproveitar um grande erro.

Corria o minuto 55 quando, depois de uma distração fatal, Dudu recuperou a bola no último terço, driblou um adversário e, perante Gonçalo Tabuaço, atirou rasteiro para o único tento da partida, que obrigou a B SAD a assumir uma postura bem mais atacante.

No entanto, chegar à grande área do conjunto da Madeira foi uma tarefa complicada, só tendo criado uma soberana ocasião aos 87, que podia ter dado a igualdade, mas um desvio fundamental impediu o golo num remate cruzado de Castro, pela ala esquerda.