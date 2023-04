Nacional empata com Feirense e não se afasta dos lugares de despromoção

O Feirense, que navega por mares mais tranquilos, escalou uma posição na tabela

O Nacional empatou com o Feirense, num encontro sem golos a registar, que deitou por terra a pretensão dos madeirenses de se afastarem dos lugares de despromoção da II Liga.

O Nacional ,que procurava a todo o custo reter os três pontos na Madeira, acabou falhando a missão, errando a mira ao afastamento dos lugares de despromoção, ao manter-se no 15.º lugar, com 29 pontos, uma posição acima do lugar de play-off de manutenção, aumentando para dois a distância para a B SAD que ocupa o posto e ainda não atuou na ronda.

O Feirense, que navega por mares mais tranquilos, escalou uma posição na tabela, ocupando o quinto lugar com 42 pontos, mais um que o Vilafranquense, que tem um jogo a menos.

O Nacional volta a entrar em campo na terça-feira, às 19:30, para disputar a segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, no reduto do Sporting de Braga, tendo os "arsenalistas" vencido a primeira mão por uns expressivos 5-0, na Madeira.

Jogo realizado no Estádio da Madeira, no Funchal.

Nacional - Feirense: 0-0.

Nacional: Lucas França, Clayton Sampaio, Rafael Vieira, Paulo Vítor, Witi (Rúben Macedo, 89), Danilovic (Sérgio Marakis, 82), Carlos Daniel, Luís Esteves (Pipe Gómez, 82), José Gomes (André Sousa, 46), Dudu e Zé Manuel.

(Suplentes: Rui Encarnação, Vinícius Machado, João Aurélio, Bruno Gomes, Jota, Sérgio Marakis, Pipe Gómez, André Sousa e Rúben Macedo).

Treinador: Filipe Cândido.

Feirense: Igor, João Pinto, Tony, Cláudio Silva, Lucas Santos (Zé Vitor, 77), Teles (Oche, 46), Washington, Ronaldo (Tiago Dias, 67), André Rodrigues (Tavares, 67), Jardel (Sidney Lima, 77) e João Paulo.

(Suplentes: Rogério, Simão Júnior, João Paredes, Zé Vitor, Tavares, Sidney Lima, Brás, Tiago Dias e Oche).

Treinador: Rui Ferreira.

Árbitro: Bruno Vieira (AF Lisboa).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Teles (21), José Gomes (31), Lucas Santos (76), Washington (88) e Rúben Macedo (90+1).