Nacional e Trofense anulam-se na Madeira

Rui Borges, técnico do Nacional

Redação com Lusa

Madeirenses foram orientados pelo treinador adjunto Fernando Alves, pela ausência por motivos de saúde de Rui Borges

Nacional e Trofense empataram hoje 1-1 no Estádio da Madeira, no Funchal, em jogo relativo à 24.ª jornada da Liga Portugal SABSEG, mantendo as posições na tabela.

Frente a um Trofense que atuou toda a segunda parte e uns minutos da primeira em inferioridade numérica, por expulsão de Capita, o Nacional não foi capaz de capitalizar esse fator e cedeu um empate no seu reduto, frente a uma equipa que não vence há cinco partidas.

O Trofense adiantou-se aos 35 minutos, com um golo de Bechou, tendo os insulares apenas conseguido chegar à igualdade aos 71, por intermédio de Francisco Ramos.

O Nacional, que foi orientado pelo treinador adjunto Fernando Alves, pela ausência por motivos de saúde de Rui Borges, ao longo da primeira parte raramente encontrou um antídoto para ultrapassar a organização do Trofense.

O Trofense chegou ao golo aos 35 minutos, pelo argelino Bechou, que aproveitou uma bola perdida por Alhassan para, na insistência, inaugurar o marcador.

Quatro minutos depois, o Trofense sofreu um rude golpe, após uma entrada de Capita sobre Francisco Ramos, que lhe valeu o vermelho direto.

Os madeirenses ganharam ascendente na segunda parte e, aos 48 minutos, Rodrigo, com uma aparatosa defesa, negou o golo a Bryan Róchez.

O Trofense não se remeteu à defesa e, no curto espaço de dois minutos, esteve muito perto de ampliar a vantagem. Aos 53 minutos, Bechou obrigou António Filipe a ceder canto, para, na sequência do mesmo, Caio Marcelo cabecear ao poste. Pouco depois, foi Bechou que rematou, onde apenas o corpo de um defesa da equipa insular evitou novo golo.

No entanto, o Nacional haveria de chegar à igualdade, aos 71 minutos, com Francisco Ramos a corresponder a um centro de Rúben Macedo.

Até final, o Nacional pressionou muito, com o Trofense em rápidos contra-ataques a criar sempre muito perigo.