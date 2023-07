Nacional deu o pontapé de saída da nova época com vários jovens da formação

Nacional arranca temporada 2023/24 apoiado na formação.

O Nacional deu esta segunda-feira o pontapé de saída na preparação para a temporada 2023/24 na II Liga com seis jogadores que alinhavam nos juniores na época passada.

O emblema insular não quis adiantar o número de atletas que marcaram presença no primeiro de dois dias dedicados a exames físicos e médicos, indicando apenas que Witi não esteve presente, mas está autorizado a apresentar-se mais tarde, porque teve menos dias de férias devido a compromissos com a seleção de Moçambique.

Seis jogadores que eram juniores no ano passado e vão cumprir o primeiro ano de seniores também realizaram exames e vão integrar o plantel na pré-temporada, nomeadamente os defesas Lucas Almeida e Francisco Gonçalves, os médios Tiago Sousa e Francisco Freitas e os avançados Leo Nunes e Martim Gustavo, sendo o último ainda júnior.

Os atletas nacionalistas realizaram ao longo da manhã os exames clínicos, estando agendado para a tarde os testes para avaliar a condição física dos jogadores.

O primeiro treino no relvado vai decorrer na terça-feira, às 17:00, no Estádio da Madeira, já sob a orientação do novo técnico nacionalista que será oficializado hoje, às 17:30, sucedendo a Filipe Cândido no cargo.

Na temporada transata o Nacional garantiu a manutenção na II Liga, terminando em 14.º lugar, com 39 pontos.

Além do objetivo cumprido no campeonato, os alvinegros, chegaram até às meias-finais da Taça de Portugal, acabando eliminados pelo Sporting de Braga.

Plantel provisório do Nacional para 2023/24:

- Guarda-redes: Rui Encarnação, Vinícius Machado e Lucas França.

- Defesas: José Gomes, João Aurélio, Graça, André Sousa, Francisco Gonçalves e Lucas Almeida.

- Médios: Sérgio Marakis, Luís Esteves, Danilovic, Jota, Carlos Daniel, Tiago Sousa e Francisco Freitas.

- Avançados: Bruno Gomes, Dudu, Rúben Macedo, Witi, Leo Nunes e Martim Gustavo.

Saíram: Rafael Vieira (Al-Bukayriyah, Ara), Paulo Vítor (Botafogo, Bra) Rúben Ramos (Moreirense), Gustavo Silva (Comercial, Bra), Clayton Sampaio (São Bernardo, Bra), Pipe Gómez (Leones, Col) e Zé Manuel (Rio Ave).