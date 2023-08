Nacional contrata central ao Vasco da Gama

Redação com Lusa

Ulisses Rocha reforça eixo defensivo do Nacional.

O Nacional anunciou esta quarta-feira a contratação de Ulisses Rocha, tendo o emblema da II Liga informado que o defesa chega cedido pelos brasileiros do Vasco da Gama, com opção de compra.

Os alvinegros deram conta, na nota publicada no seu sítio oficial, de que o defesa central, de 23 anos, "chega por empréstimo do Vasco da Gama, num vínculo válido por uma temporada, com opção de compra".

A nova aquisição dos madeirenses realiza a primeira experiência no futebol europeu, tendo atuado até então no Brasil, onde ainda no escalão júnior se transferiu para o Vasco da Gama, em 2018, estreando-se pela equipa principal dos vascaínos dois anos depois.

Ulisses Rocha não conseguiu se impor na formação do Rio de Janeiro, tendo atuado em 17 partidas oficiais nos últimos três anos.

O defesa brasileiro é o oitavo reforço assegurado pelo Nacional para a temporada 2023/24, seguindo-se aos defesas Paulo Vítor, Jordi Pola e Raimar Lopes, aos médios Gustavo Silva, André Sousa e Festim Shatri e o avançado Guilherme Pira.

Por outro lado, deixaram o plantel insular Rafael Vieira (Al-Bukayriyah, Ara), Rúben Ramos (Moreirense), Clayton Sampaio (São Bernardo, Bra), Pipe Gómez (Torreense) e Zé Manuel (Rio Ave).