Nacional: Bruno Gomes de saída e um avançado para fechar o plantel

Madeirenses precisam de pelo menos mais um homem de área.

Foi uma garantia deixada pelo presidente do Nacional em exclusivo ao nosso jornal. Os insulares estão no mercado para aquisição do passe de mais um ponta de lança.

Nesta altura, os alvinegros contam com apenas dois avançados nos seus quadros, Dudu e Bruno Gomes, mas este último poderá estar de saída, já que o seu rendimento não é tido como o ideal para o investimento feito no futebolista.

A chegada de um homem de área irá fechar o plantel do Nacional.

Quanto ao dérbi de sábado, frente ao Marítimo, José Gomes já está recuperado. Macedo, Witi, Danilovic, Marakis e Rui Encarnação continuam a fazer tratamento às respetivas lesões.