Nacional apresenta equipamentos para 2023/24. Confira o vídeo

Nova camisola do Nacional

Foi com um vídeo e uma foto no seu site que o Nacional apresentou na terça-feira os seus equipamentos de jogo para 2023/2024. Coube aos capitães João Aurélio e Jota e ainda a Carlos Daniel e Witi, bem como aos guarda-redes Lucas França, Rui Encarnação e Vinícius Machado ostentar os novos equipamentos.

A nova camisola principal tem o tradicional padrão riscado vertical preto e branco em destaque, ao qual foram aliados pormenores a roxo. Há alusão às cores do Funchal. A bandeira da Madeira, ao centro, estará igualmente presente na frente desta camisola.

Também com um padrão listado, mas em tons de amarelo, será composto o 1º equipamento alternativo. O 2º alternativo terá no branco a cor predominante. O 3º alternativo, o preto, já foi utilizado em duplo confronto na Taça da Liga.



Nos guarda-redes, o rosa representa a 1ª opção. O verde e o preto completam as cores dos guarda-redes.