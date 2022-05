Nacional anuncia reforço para a próxima temporada

Sérgio Marakis está de regresso à Choupana para jogar no Nacional

Sérgio Marakis está de regresso à Choupana para jogar no Nacional

O médio defensivo Sérgio Marakis é reforço do Nacional para as próximas duas épocas, ele que foi campeão da II Liga há três épocas. Marakis foi formado no Marítimo mas já passou pelos alvinegros.

O Nacional comunicou ainda a promoção de dois atletas para o plantel profissional

A grande novidade é a subida do lateral-direito Graça, jogador formado no clube e o defesa-central Francisco Gonçalves que já tinha sido apontado como reforço pelo nosso jornal.