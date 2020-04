Nacional acusa Evangelista de "habituais posições de evidente desequilíbrio"

O Nacional da Madeira deu início esta manhã no estádio da Madeira a uma fase de treinos da sua principal equipa de futebol, em pleno estado de emergência decretado pela pandemia do covid-19, Funchal, 13 de abril de 2020. A equipa técnica composta pelo treinador Luís Freire e pelo adjunto João Ferreira elaborou um treino à porta fechada onde se encontram unicamente dois jogadores de cada vez. HOMEM DE GOUVEIA/LUSA

O Nacional não deixou passar em claro as declarações de Joaquim Evangelista, que abordou as "discordâncias públicas" entre o parecer do médico do clube, João Pedro Mendonça e a administração do clube, aquando do regresso aos treinos do líder da II Liga.

Para o Nacional, o desentendimento foi outro. "O único desentendimento público que registámos foi entre a posição defendida pelo presidente do Sindicado dos Jogadores e o capitão do CD Nacional, Futebol SAD, Ruben Micael, que em nome do plantel deixou bem clara a satisfação do grupo em voltar aos treinos, e em estreito cumprimento por todas as regras de saúde e de segurança sanitária, deitando assim por terra todos os comentários e posições assumidas sobre o tema pelo presidente do Sindicato". Os insulares continuam a realizar treinos individualizados.

COMUNICADO

"Uma vez mais veio público o presidente do Sindicato dos Jogadores com as suas já habituais posições de evidente desequilíbrio, desta feita a falar de "discordâncias públicas" entre o parecer do médico e administração do clube" aquando do regresso aos treinos da equipa sénior de futebol do CD Nacional, Futebol SAD.

Assim, o CD Nacional, Futebol SAD esclarece:

1 - Nunca houve qualquer desentendimento entre o departamento médico e a administração do CD Nacional, Futebol SAD no que diz respeito às questões de saúde pública, que é a grande prioridade de todos nós.

2 - O único desentendimento público que registámos foi entre a posição defendida pelo presidente do Sindicado dos Jogadores e o capitão do CD Nacional, Futebol SAD, Ruben Micael, que em nome do plantel deixou bem clara a satisfação do grupo em voltar aos treinos, e em estreito cumprimento por todas as regras de saúde e de segurança sanitária, deitando assim por terra todos os comentários e posições assumidas sobre o tema pelo presidente do Sindicato."