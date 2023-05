Os bilhetes, que têm um custo de cinco euros, também estarão disponíveis no Benfica Campus, numa bilheteira em exclusivo para os adeptos do Farense

O Farense desloca-se esta sexta-feira ao Seixal para defrontar a formação do Benfica B, no Benfica Campus, num jogo referente à penúltima jornada da Liga SABSEG. Os algarvios deverão ter a companhia de mil adeptos nas bancadas.

A equipa de Faro, que em caso de vitória dará um passo importante rumo à subida, desde terça-feira que abriu uma excursão por cinco euros, onde já inclui o preço do bilhete. Através das redes sociais, o clube informou que já faltam poucos lugares para preencher o oitavo autocarro, que parte esta sexta-feira pelas 13h30, junto ao Pavilhão sede do clube. Há ainda a considerar os apoiantes dos algarvios que residem na zona de Lisboa e margem sul do Tejo.

Os bilhetes, que têm um custo de cinco euros, também estarão disponíveis no Benfica Campus, numa bilheteira em exclusivo para os adeptos do Farense.