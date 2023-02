Na estreia de Hélder Cristóvão, Penafiel foi mais feliz

Redação com Lusa

O único golo do encontro foi anotado aos 71 minutos, por Fábio Fortes, que, pouco, depois, desperdiçou uma grande penalidade, mantendo a incerteza no resultado até ao final.

O Penafiel recebeu e venceu este domingo o Mafra, por 1-0, para a 19.ª jornada da Liga SABSEG, num jogo equilibrado e que marcou a estreia do técnico Hélder Cristóvão no banco da formação nortenha.

Com este triunfo, o Penafiel ascendeu provisoriamente ao nono lugar, agora com 25 pontos, enquanto o Mafra mantém o aflitivo 14.º lugar, com os mesmos 20.

Até ao momento decisivo do encontro, o Mafra, com mais rotinas de jogo e qualidade não traduzida na classificação, dispôs das melhores oportunidades para marcar.

Pedro Lucas e Diogo Almeida no mesmo lance, aos quatro minutos, falharam a baliza de Caio Secco, obrigado a aplicar-se, depois, no segundo tempo, a remates de Pedro Pacheco, de livre direto, e de Loide Augusto, após trabalho individual.

O Penafiel melhorou de produção no segundo tempo e acabou por chegar ao golo, após cruzamento de Édi Semedo, da esquerda, para finalização de Fábio Fortes, que, pouco depois, permitiu a defesa a Renan da marca da grande penalidade.

Jogo no Estádio Municipal 25 de Abril, em Penafiel.

Penafiel - Mafra, 1-0.

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores:

1-0, Fábio Fortes, 71 minutos.

Equipas:

Penafiel: Caio Secco, Robinho, Filipe Cardoso, João Miguel, Simãozinho, Mica, Reko, João Oliveira (Diogo Batista, 65), Vasco Braga, Édi Semedo (Silvério, 90) e Fábio Fortes (Adriano Castanheira, 81).

(Suplentes: Filipe Ferreira, Rúben Freitas, Silvério, Bruno Pereira, Diogo Batista, Feliz, Rodrigo Valente, Adriano Castanheira e Leandro Tipote).

Treinador: Hélder Cristóvão.

Mafra: Renan, Ousmabe Diao, Pedro Pacheco (Lucas Gabriel, 77), Pedro Barcelos, Loide Augusto, Leandrinho, Chriso (Miguel Sousa, 40), Gui Ferreira, Lucas Silva (Vítor Gabriel, 86), Pedro Lucas (Ença Fati, 77) e Diogo Almeida.

(Suplentes: Samu, Diga, João Goulart, Guilherme Henrique, Léo Cordeiro, Miguel Sousa, Ença Fati, Lucas Gabriel e Vítor Gabriel).

Treinador: Ricardo Sousa.

Árbitro: Ioanni Christodoulou (Chipre).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Simãozinho (26), Chriso (34), Gui Ferreira (52), Lucas Silva (56), Pedro Barcelos (74).

Assistência: Cerca de 600 espetadores.