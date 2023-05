Muscat ganha fôlego no Farense com José Mota como treinador

Muscat, à esquerda na imagem, ganhou nova vida no Farense

Central internacional por Malta está com veia goleadora apurada.

O defesa-central Zach Muscat, internacional maltês, está com veia goleadora apurada. Após ter estado fora das opções iniciais de Vasco Faísca praticamente toda a época, o defesa, com a chegada de José Mota, agarrou a titularidade, e logo frente ao líder Moreirense, no São Luís, jogo em que assinou um dos três golos até agora obtidos nas quatro jornadas em que foi titular.

Fora do São Luís, frente à Oliveirense e agora frente ao Feirense, apontou os outros dois, ambos de cabeça, contribuindo para vitórias pela margem mínima que permitiram aos leões de Faro embalar para uma série de quatro triunfos seguidos, mantendo, assim, acesa a esperança de ainda conseguir a subida direta.

Os algarvios ocupam o lugar de play-off, mas a dois pontos apenas do segundo lugar.