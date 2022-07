Murilo e Lucas reforçam Mafra, Patrick está de saída

Em sentido oposto, o Mafra anunciou também que rescindiu contrato com Patrick por mútuo acordo, pondo fim a uma ligação de apenas uma época entre o defesa e o clube.

O Mafra anunciou a contratação de Murilo e Lucas Rodrigues para a próxima temporada, ao passo que Patrick rescindiu com os saloios.

Murilo, extremo brasileiro, que o ano passado atuou no Varzim, chega a Mafra depois de ter passado quatro temporadas na I Liga, ao vestir as camisolas do Tondela, Rio Ave e Paços de Ferreira, e ter ajudado o Estoril Praia a voltar ao escalão principal do futebol português na época 2020/2021.

Já Lucas Rodrigues regressa a Mafra, por onde passou na época 2019/2020, em que fez 21 jogos e quatro golos. O extremo, de 22 anos, chega por empréstimo à equipa orientada por Ricardo Sousa.

Em sentido oposto, o Mafra anunciou também que rescindiu contrato com Patrick por mútuo acordo, pondo fim a uma ligação de apenas uma época entre o defesa e o clube.

Os dois extremos fazem subir para 10 os reforços já anunciado pelo Mafra para a temporada que se avizinha, depois de o clube já ter anunciado a chegada de Samu, Pité, Zidane Banjaqui, Diogo Almeida, Loide Augusto, Kaio César, Renato Matos e Edwin Banguera.