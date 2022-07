Moreirense volta com novo treinador e três reforços entre exames para 20 atletas

Redação com Lusa

Da última época transitam Mateus Pasinato, Kewin Silva, Godfried Frimpong, Matheus Silva, Artur Jorge, Pedro Amador, Sori Mané, Fábio Pacheco, Ibrahima Camará, Rúben Ismael, Nikola Jambor, Gonçalo Franco, Galego, Walterson, Yan Matheus, Derik Lacerda e André Luís

O plantel do Moreirense iniciou hoje os trabalhos de pré temporada com exames médicos e testes físicos, na presença de 20 futebolistas, incluindo três reforços, e do novo treinador do clube despromovido à Liga SABSEG.

Os minhotos concentraram-se no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, para o primeiro de dois dias reservados à habitual avaliação clínica depois das férias, com destaque para a integração dos defesas Alhassane Sylla (ex-Rio Ave) e Luís Rocha (ex-Desportivo de Chaves) e do médio Pedro Aparício (ex-Mafra).

Da última época transitam com contrato os guarda-redes Mateus Pasinato e Kewin Silva, os defesas Godfried Frimpong, Matheus Silva, Artur Jorge e Pedro Amador, os médios Sori Mané, Fábio Pacheco, Ibrahima Camará, Rúben Ismael, Nikola Jambor, Gonçalo Franco e Galego e os avançados Walterson, Yan Matheus, Derik Lacerda e André Luís.

De saída estão o guarda-redes Miguel Oliveira, os defesas Lazar Rosic, Steven Vitória e Paulinho, o médio Jefferson e os avançados Kevin Mirallas e Rafael Martins, todos com vínculos cessados, enquanto os defesas Rodrigo Conceição e Pablo Santos terminaram as suas cedências e foram devolvidos a FC Porto e Sporting de Braga, respetivamente.

Os treinos começam na segunda-feira e vão decorrer globalmente na academia do clube, estando previsto o tradicional estágio em Ofir, no concelho de Esposende, de 11 a 16 de julho, numa altura em que ainda é desconhecido o calendário dos jogos de preparação.

Paulo Alves vai orientar o projeto de subida de divisão do Moreirense, em substituição de Ricardo Sá Pinto - que reeditou as despromoções de 2004/05 e 2012/13 à Liga SABSEG - e na companhia de Marco Couto, a caminho da terceira experiência como diretor desportivo.

Os minhotos fecharam a edição 2021/22 da Liga Bwin no 16.º e antepenúltimo lugar, à frente de Tondela e Belenenses, mas vacilaram no "play-off" com o Desportivo de Chaves, terceiro colocado da Liga SABSEG, para falharem a 13.ª presença, e nona consecutiva, na elite.