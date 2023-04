Com 29,63% dos votos, Paulo Alves foi eleito Treinador do Mês da II Liga.

Paulo Alves, que orienta o Moreirense, foi eleito Treinador do Mês de março da II Liga, tendo recebido 29,63% dos votos dos restantes técnicos da prova. No período analisado, os cónegos venceram os três jogos que disputaram.

Em segundo lugar ficou Rui Borges, do Mafra, com 20,74% dos votos, e Pedro Moreira, do Torreense, fechou o pódio, com 12,59%.