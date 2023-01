Moreirense vai exercer cláusula de opção de compra de extremo do Braga

Kodisang fica em definitivo na formação cónega.

O Moreirense está perto de garantir a permanência de Kodisang em definitivo. Quando negociou com o Braga o empréstimo do extremo sul-africano, o emblema de Moreira de Cónegos ficou com uma cláusula de opção de compra, a qual, segundo referiu o empresário do jogador, Mike Makaab, ao site "Sabcsport", irá ser acionada no final da temporada.

"Estamos muito confiantes que a transferência em definitivo se concretize no final da época. Há alguns clubes da África do Sul que têm manifestado interesse por ele, mas o futuro do Kodisang passa pela Europa. Ele tem todas as possibilidades de jogar na primeira liga portuguesa na próxima época", acrescentou Mike Makaab.

Kodisang, que já falhou os jogos com o Benfica e Arouca, ambos para Taça da Liga, e com o Estrela da Amadora, a contar para a Liga SABSEG, devido lesão, deve estar apto a voltar à competição com a camisola dos cónegos dentro de duas semanas.