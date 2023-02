Moreirense sofre segunda derrota da época na II Liga

A equipa de Moreira de Cónegos, que lidera com 11 pontos - e mais um jogo - de vantagem sobre o Farense, perdera pela última vez a 21 de outubro de 2022

O Moreirense sofreu esta sexta-feira a segunda derrota da temporada ao perder em casa do Torreense. O golo decisivo, apontado por Simão Rocha, surgiu ao minuto 95, no último lance da partida da 20ª jornada da II Liga SABSEG.

A equipa de Moreira de Cónegos, que lidera com 11 pontos - e mais um jogo - de vantagem sobre o Farense, perdera pela última vez a 21 de outubro de 2022, na 11ª jornada, com o Benfica B.

Aos 90+5, o defesa surgiu na área e, após uma primeira tentativa de Jovan Lukic, só teve de encostar para garantir o regresso do emblema do oeste aos triunfos, depois da derrota na visita ao Nacional (3-1) na ronda anterior.

Com este desfecho, o conjunto orientado por Pedro Moreira subiu ao 12.º lugar, com 24 pontos, enquanto a formação comandada por Paulo Alves mantém a liderança, com 46 pontos, mas pode agora ver a distância ser encurtada pelos adversários diretos na luta pela subida.

Jogo disputado no Estádio Manuel Marques, em Torres Vedras.

Torreense - Moreirense, 1-0.

Ao intervalo: 0-0.

Marcador:

1-0, Simão Rocha, 90+5 minutos.

- Torreense: Vagner, Nuno Campos, João Afonso, Gustavo Marques, Simão Rocha, João Lameira, Cícero Alves (Guilherme Morais, 85), Juan Balanta (Joe-Loic Affamah, 85), Diego Raposo (Renato Santos, 71), João Vieira (Jovan Lukic, 71) e Patrick Fernandes (Harramiz, 58).

(Suplentes: Carlos Henriques, Guilherme Morais, Santiago Godoy, Harramiz, Joe-Loic Affamah, João Paulo, Renato Santos, Keffel Resende e Jovan Lukic).

Treinador: Pedro Moreira.

- Moreirense: Kewin Silva, David Bruno, Luís Rocha, Hugo Gomes, Frimpong, Lawrence Ofori (Steven Petkov, 89), Soriano Mané (Kodisang, 46), João Camacho (Pedro Aparício, 46), Gonçalo Franco, Pedro Amador (Madson Monteiro, 67) e André Luís (Platiny, 82).

(Suplentes: Ricardo Silva, Fábio Pacheco, Pedro Aparício, Kodisang, Lucas Freitas, Madson Monteiro, Steven Petkov e Platiny).

Treinador: Paulo Alves.

Árbitro: Pedro Ramalho (AF Évora).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Soriano Mané (17), João Camacho (36), Cícero Alves (47) e Nuno Campos (78).

Assistência: 571 espetadores.