Moreirense perto da festa: "Subir é fantástico, mas ser campeão é outra coisa"

Carlos Pinto, treinador com experiência em subidas, elogia campeonato dos cónegos e acredita que o foco está no título.

O Moreirense está a apenas uma vitória de confirmar o regresso à I Liga. E, por inerência, a conquista do título de campeão da Liga SABSEG.. A quatro jornadas do final da prova, e com oito pontos de vantagem sobre o E. Amadora e dez sobre o Farense, os cónegos vão medir forças com a equipa da Reboleira e, em caso de sucesso, colocam um ponto final nos objetivos da época: subida com o troféu de campeão na mão. Mas se a inspiração estiver do lado dos lisboetas, basta fazer o mesmo resultado dos algarvios para confirmar já o regresso à elite do futebol português, depois de liderarem a classificação desde a segunda jornada (na primeira os líderes foram a Oliveirense e o Trofense).

Carlos Pinto, treinador que subiu o Santa Clara e o Famalicão, e atualmente a treinar na Arábia Saudita, referiu que o Moreirense "está a fazer um campeonato fantástico". "Mas, enquanto não garantir a I Liga, a ansiedade vai continuar presente. Tem uma grande vantagem e jogadores com experiência na I e II Ligas, alguns com experiência de subida, o que lhes dá alguma tranquilidade", sustentou, abordando o duelo de titãs na Reboleira. "O próximo jogo é para garantir o primeiro lugar. Subir é fantástico, mas ser campeão é outra coisa. A pressão está do lado do E. Amadora, que tem o Farense próximo e vai dar luta até ao final." Carlos Pinto, que já esteve dos dois lados, a lutar por subir e por não descer, não tem dúvidas. "É mais fácil trabalhar para subir, porque os jogadores estão motivados. O nosso trabalho passa, essencialmente, por evitar algum facilitismo e relaxamento", concluiu.