Moreirense perde Sylla por meio ano e fica obrigado a contratar dois laterais

Alhassane Sylla deixa Rio Ave para assinar com Moreirense por duas épocas

Antigo defesa do Rio Ave lesionou-se no amigável contra o Paços de Ferreira na zona do joelho direito. Saídas de Rodrigo Conceição, Matheus Silva e Paulinho obrigam a dupla contratação

O amigável contra o Paços de Ferreira, que terminou sem golos, trouxe uma dor de cabeça para Paulo Alves e o Moreirense. O lateral Sylla sofreu uma lesão grave e, neste momento, os cónegos não têm qualquer solução para o lado direito da defesa.

Após as saídas de Rodrigo Conceição, Matheus Silva e Paulinho, e com Sylla a parar meio ano, pelo menos, o Moreirense deve ir ao mercado para contratar dois laterais.