Moreirense opera reviravolta para vencer em casa do Vilafranquense

Emblema cónego chega aos 43 pontos, aumentando a vantagem face ao segundo classificado, Farense, que perdeu em casa do Torreense.

O Moreirense, líder da II Liga, venceu este domingo em casa do Vilafranquense, por 2-1, após reviravolta, em jogo da 18.ª jornada disputado no Estádio Municipal de Rio Maior.

Nené inaugurou o marcador para os ribatejanos, aos 20 minutos, mas João Camacho, aos 32, e Hugo Gomes, aos 56, operaram a reviravolta a favor dos cónegos.

Com este resultado, o Moreirense chega aos 43 pontos, aumentando a vantagem para nove pontos face ao segundo classificado, Farense, que perdeu em casa do Torreense por 1-0, enquanto o Vilafranquense é quarto, com 29 pontos.

Jogo disputado no Estádio Municipal de Rio Maior.

Vilafranquense - Moreirense, 1-2.

Ao intervalo: 1-1.

Marcadores:

1-0, Nené, 20 minutos.

1-1, João Camacho, 32.

1-2, Hugo Gomes, 56.

Equipas:

Vilafranquense: Pedro Trigueira, Edson Farias (Léo Alaba, 83), Anthony Correia, Kike Hermoso, Eric Veiga, André Ceitil, Bernardo Martins (Madi Queta, 78), Idrissa Dioh (André Sousa, 78), Luís Silva (Nathan Bizet, 83), Belkheir (Balla Sangaré, 78) e Nené.

(Suplentes: Fábio Duarte, Sangaré, Suliman, Léo Alaba, Madi Queta, Ricardo Dias, André Sousa, Nathan Bizet e Bruno Silva).

Treinador: Rui Borges.

Moreirense: Kewin Silva, David Bruno, Rafael Santos (Luís Rocha, 42), Hugo Gomes, Pedro Amador, Lawrence Ofori (Walterson Silva, 71), Gonçalo Franco, João Camacho (Sori Mané, 71), Alan Guimarães (Pedro Aparício, 71), Frimpong e Steven Petkov (Platiny, 54)

(Suplentes: Sérgio Dutra, Fábio Pacheco, Walterson Silva, Pedro Aparício, Luís Rocha, Soriano Mané, Kodisang, Lucas Freitas e Platiny).

Treinador: Paulo Alves.

Árbitro: Cláudio Pereira (AF Aveiro).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Idrissa Dioh (43), Kike Hermoso (59), Lawrence Ofori (65) e Platiny (75).

Assistência: 161 espectadores.