Moreirense: Marco Couto assume cargo de diretor desportivo pela terceira vez

Dirigente tinha desempenhado funções idênticas de 2013/14 a 2016/17 e em 2019/20.

Marco Couto vai assumir o cargo de diretor desportivo do Moreirense pela terceira vez, em substituição de Luís Guimarães.

O dirigente tinha desempenhado funções idênticas de 2013/14 a 2016/17 e em 2019/20, regressando numa fase de reestruturação dos minhotos, que reeditaram as descidas de 2004/05 e 2012/13 e apostaram no treinador Paulo Alves para render Ricardo Sá Pinto.

Na temporada passada, Marco Couto, de 47 anos, somou uma breve passagem como diretor desportivo do Torreense, que acabaria por ser promovido à II Liga, e iniciou a sua carreira de técnico principal ao serviço do Serzedelo, dos escalões distritais de Braga.

O dirigente natural de Chaves aceitou o convite do presidente Vítor Magalhães para estar envolvido na reestruturação do Moreirense e vai substituir Luís Guimarães, cujo destino será o regresso ao departamento de prospeção do clube, do qual saiu no verão de 2021.

Marco Couto também evoluiu como diretor desportivo no Olhanense (2009-2011) e no Trofense (2011/12), depois de um percurso nos relvados como defesa, assinalado pela conquista de duas edições da II Liga com Beira-Mar (2005/06) e Olhanense (2008/09).

O Moreirense fechou a edição 2021/22 I Liga no 16.º e antepenúltimo lugar, à frente de Tondela e Belenenses SAD, mas vacilou no "play-off" diante do Desportivo de Chaves, terceiro colocado da II Liga, para falhar a 13.ª presença, e nona consecutiva, na elite.