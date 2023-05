Moreirense já subiu, mas não pára de vencer

Com este resultado, o Mafra vê chegar ao fim um período de invencibilidade que durou 11 jogos

O Moreirense venceu em Mafra por 2-0, em jogo da 33.ª e penúltima jornada da II Liga, colocando um ponto final numa série de 11 jogos sem perder da equipa da casa.

Platiny (70 minutos) abriu o marcador de grande penalidade e André Luís (77), num lance de contra-ataque, colocou o resultado em 2-0 para os já campeões nacionais da II Liga.

Com este resultado, o Mafra vê chegar ao fim um período de invencibilidade que durou 11 jogos e, no sétimo lugar, manteve os 44 pontos, enquanto o Moreirense, que há duas jornadas se sagrou campeão, continua a mostrar que é a melhor equipa deste campeonato e, com 76 pontos, somou a 23.ª vitória da época.

Jogo no Estádio Municipal de Mafra.

Mafra - Moreirense, 0-2.

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores:

0-1, Platiny, 70 minutos (grande penalidade).

0-1, André Luís, 77.

- Mafra: Samu, Diga, Pedro Pacheco, Pedro Barcelos, Edwin Vente, Leonardo, Leandrinho (Vitor Gabriel, 86), Loide Augusto, Pité (Banjaqui, 71), Fati (Lucas, 75) e Diogo (Pedro Lucas, 75).

(Suplentes: Renan, Pedro Lucas, Lucas, Rodrigo Gui, Banjaqui, João Goulart, Lopes, Ousmane Diao e Vitor Gabriel).

Treinador: Rui Borges.

- Moreirense: Ricardo, David, Hugo Gomes, Rafael Santos (Lucas Freitas, 46), Frimpong, Soriano Mané (André Luís, 62), Lawrence Ofori, Walterson (Alan, 62), Aparício (Fábio Pacheco, 81), Kodisang e Platiny (Pedro Amador, 73).

(Suplentes: Sérgio Dutra, Fábio Pacheco, André Luís, Alan, Pedro Amador, Madson Monteiro, Victor Garcia, Lucas Freitas e Franco).

Treinador: Paulo Alves.

Árbitro: Pedro Ramalho (AF Évora).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Hugo Gomes (51), Aparício (62) e Pedro Lucas (79).