Moreirense em negociações com o Flamengo para garantir um central

Rafael Santos na lista do clube de Moreira de Cónegos.

O Moreirense quer contratar Rafael Santos, de 24 anos, ao Flamengo, do Brasil. O clube português pretende garantir o central a título definitivo, mas com divisão dos direitos económicos do jogador. As negociações entre os dois clubes estão já em fase avançada e nos próximos dias será conhecido o resultado desta operação.

O defesa, que fez a formação e foi promovido a sénior no Flamengo, em cuja equipa principal chegou a ser utilizado em cinco jogos, esteve nas duas últimas épocas emprestado ao Apoel, do Chipre. Com apenas Artur Jorge e Luís Rocha (ex-Chaves) confirmados no plantel - Rosic, Steven Vitória e Pablo Santos concluíram o vínculo e deixaram o clube no final da época -, o preenchimento do eixo da defesa é, nesta altura, a principal prioridade do clube de Moreira de Cónegos. E, neste contexto, para além de Rafael Santos, os minhotos continuam a tentar garantir os serviços do central Hugo Gomes, que ainda se mantém integrado no plantel do Rio Ave.

Quanto a Sylla, que fez uma rotura do ligamento cruzado do joelho direito no jogo com o Paços, ainda não tem data marcada para ser operado.