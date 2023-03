Moreirense dá mais um passo para a subida na Madeira

Moreirense soma a terceira vitória consecutiva na Liga SABSEG

O Moreirense venceu o Nacional por 2-0, em partida da 25.ª jornada da II Liga SABSEG, ficando cada vez mais próximo da subida, perante a ineficácia dos madeirenses.

Com golos de André Luís e Pedro Aparício, o líder Moreirense passou a somar 59 pontos, mais 13 do que o segundo classificado Estrela da Amadora, enquanto o Nacional se mantém no 13.º lugar, com 28 pontos, mais cinco do que a B SAD, 15.º, em lugar de play-off de manutenção.

Jogo realizado no Estádio da Madeira, no Funchal.

Nacional - Moreirense 0-2.

Ao intervalo: 0-1.

Marcadores:

0-1, André Luís, 35 minutos.

0-2, Pedro Aparício, 77.

- Nacional: Rui Encarnação, Clayton Sampaio, Rafael Vieira, Paulo Vitor, André Sousa (Bruno Gomes, 81), Sérgio Marakis (Jota, 61), Carlos Daniel, Luís Esteves (Pipe Gomez, 72), Witi (Rúben Macedo, 72), Zé Manuel e Dudu (José Gomes, 81).

(Suplentes: Vinícius Machado, José Gomes, Bruno Gomes, Lucas Almeida, Jota, Pipe Gomez, Martim Rodrigues, Francisco Gonçalves e Rúben Macedo).

Treinador: Filipe Cândido.

- Moreirense: Kewin Silva, David Bruno, Luís Rocha, Hugo Gomes, Pedro Amador (Frimpong, 90), Ofori, Gonçalo Franco (Madson Monteiro, 72), Pedro Aparício, Kodisang (Fábio Pacheco, 72), André Luís (Walterson, 84) e João Camacho (Platiny, 84).

(Suplentes: Ricardo Silva, Rafael Santos, Fábio Pacheco, Walterson, Sori Mané, Frimpong, Madson Monteiro, Lucas Freitas e Platiny).

Treinador: Paulo Alves.

Árbitro: Cláudio Pereira (AF Aveiro).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Luís Rocha (33), Pedro Aparício (40), Sérgio Marakis (42) e David Bruno (62).