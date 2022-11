Moreirense dá a volta e vence em casa o FC Porto B

Redação com Lusa

Os "dragões" entraram melhoram e dominaram por completo ao longo dos primeiros 45 minutos, tendo se adiantado aos 19 minutos, por intermédio de João Marcelo, tendo o Moreirense igualado ainda na primeira parte por Kodisang, aos 27.

O Moreirense venceu hoje o FC Porto B, por 3-2, com revilravolta, num jogo intenso e muito disputado, relativo à 12.ª jornada da II Liga portuguesa de futebol.

Os "dragões" entraram melhoram e dominaram por completo ao longo dos primeiros 45 minutos, tendo se adiantado aos 19 minutos, por intermédio de João Marcelo, tendo o Moreirense igualado ainda na primeira parte por Kodisang, aos 27.

David Bruno, aos 70, e Ofori, aos 76, consumaram a reviravolta dos minhotos, de nada valendo ao FC Porto B o golo de Marcus, aos 83.

A equipa portista viu a sua melhor entrada na partida premiada com o golo de João Marcelo, mas os cónegos, contra a corrente do jogo e na primeira oportunidade que criaram, chegaram ao empate.

No segundo tempo, a formação da casa reagiu e o cenário foi outro. A equipa comandada por Paulo Alves esteve sempre por cima e as oportunidades de perigo foram uma constante, tendo passado para a frente aos 70 minutos, com um remate de David Bruno.

Seis minutos depois, o marcador voltava a mexer-se para os cónegos. Desta feita, foi Ofori, que, recém-entrado em campo, aproveitou a sua condição física fresca para aumentar.

O FC Porto B, aos 83, ainda deu um ar da sua graça, com um grande golo de Abraham Marcus. O extremo nigeriano rematou com o pé esquerdo e atirou uma verdadeira "bomba" para o fundo da baliza do Moreirense.

A formação de Moreira de Cónegos mantém-se assim destacada na liderança da prova, com 31 pontos, enquanto os portistas ocupam a quarta posição, somando 19 pontos.

Jogo disputado no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos.

Moreirense - FC Porto B, 3-2.

Ao intervalo: 1-1.

Marcadores:

0-1, João Marcelo, 19 minutos.

1-1, Kodisang, 27.

2-1, David Bruno, 70.

3-1, Ofori, 76.

3-2, Marcus, 83.

Equipas:

- Moreirense: Kewin Silva, Rocha, David Bruno, Rafael Santos, Fripong, Aparício (Alan, 60), Sori Mané (Ofori, 72), Franco (Fábio Pacheco, 81), Kodisang (Madson Monteiro, 81), André Luís e Camacho (Walterson, 60).

(Suplentes: Pasinato, Hugo Gomes, Fábio Pacheco, Walterson, Alan, Pedro Amador, Madson Monteiro, Ofori, Platiny).

Treinador: Paulo Alves.

- FC Porto B: Francisco Meixedo, Manafá (Rodrigo Ferreira, 80), Zé Pedro, João Marcelo, João Mendes, Sidnei Tavares (Samba Kone, 75), Vasco (Levi, 74), Marcus, Bernardo Folha (Jorge Meireles, 80), Nilton (Abuashvili, 80) e Wendel Silva.

(Suplentes: Runje, Romain Correia, Samba Kone, Abuashvili, Martim, Rodrigo Ferreira, Rui Monteiro, Jorge Meireles e Levi.

Treinador: António Folha.

Árbitro: Pedro Ramalho (AF Évora).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Nilton (10), Bernardo Folha (29), Zé Pedro (36), Rocha (51), Sidnei Tavares (56), Marcus (59), Levi (75), Ofori (76).

Assistência: Cerca de 1.500 espetadores.