Moreirense conquistou sete pontos e Paulo Alves é o Treinador do Mês da Liga SABSEG

Treinador do Moreirense superou Vasco Faísca, do Farense, e Rui Borges, do Vilafranquense e conquistou o prémio Vítor Oliveira.

Paulo Alves foi eleito o Treinador do Mês de setembro da Liga SABSEG. O técnico do Moreirense recolheu 27,41% dos votos dos companheiros de profissão daquele mesmo escalão, superando Vasco Faísca, do Farense, com 22,96%, e de Rui Borges, do Vilafranquense, com 17,78%.

No período em questão, o Moreirense venceu a Oliveirense e o Trofense e empatou com o Penafiel.

Os restantes premiados: Kewin Silva, do Moreirense, Hugo Gomes, do Moreirense, Telmo Arcanjo, do Tondela, e Nené, do Vilafranquense.