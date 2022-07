Moreirense confirma Madson com contrato de quatro épocas

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Redação com Lusa

Avançado brasileiro terminou a ligação ao Corinthians, depois do empréstimo ao Estrela da Amadora.

O avançado Madson abandonou os brasileiros do Corinthians para assinar com o Moreirense por quatro temporadas, com mais uma de opção, oficializou esta segunda-feira o clube recém-despromovido à II Liga.

O extremo brasileiro, de 22 anos, ingressa nos vimaranenses após quatro golos e cinco assistências em 29 jogos ao serviço do Estrela da Amadora, que representou na época passada por empréstimo pelo Timão, orientado pelo treinador português Vítor Pereira.

Natural de São Paulo, Madson torna-se o quarto reforço do Moreirense para a próxima temporada e junta-se ao senegalês Alhassane Sylla (ex-Rio Ave) e a Luís Rocha (ex-Chaves), ambos defesas, para além do médio Pedro Aparício (ex-Mafra).

Os cónegos, que desceram à II Liga oito anos depois, começaram hoje o habitual estágio em Ofir, no concelho de Esposende, que se vai prolongar até sábado, tendo a estreia no campeonato prevista para 7 de agosto, com uma receção ao Vilafranquense.