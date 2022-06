Moreirense arranca trabalhos de pré-temporada na sexta-feira

Paulo Alves, que já passou pelo Varzim, é o novo treinador do Moreirense

Redação com Lusa

Primeiro treino está marcado para o dia 4 de julho.

O plantel do Moreirense vai iniciar os trabalhos de pré-época na sexta-feira, com dois dias destinados a exames médicos e o primeiro treino em 4 de julho, informou este sábado o clube despromovido à II Liga de futebol.

Os trabalhos vão decorrer globalmente na academia dos vimaranenses, localizada junto ao Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, estando previsto o tradicional estágio em Ofir, no concelho de Esposende, de 11 a 16 de julho.

O calendário dos encontros de preparação do Moreirense será conhecido mais tarde, na sequência da recente reeleição para o biénio 2022-2024 do presidente Vítor Magalhães, que apostou na contratação do treinador Paulo Alves para substituir Ricardo Sá Pinto.

Além da resolução desses dois processos nas semanas seguintes à "queda" na II Liga, reeditando as descidas de 2004/05 e 2012/13, os minhotos já asseguraram as aquisições do defesa Luís Rocha (ex-Desportivo de Chaves) e do médio Pedro Aparício (ex-Mafra).

De saída estão o guarda-redes Miguel Oliveira, os defesas Lazar Rosic, Steven Vitória e Paulinho, o médio Jefferson e os avançados Kevin Mirallas e Rafael Martins, todos em final de contrato, enquanto os defesas Rodrigo Conceição e Pablo Santos acabaram os seus empréstimos e foram devolvidos a FC Porto e Sporting de Braga, respetivamente.

O Moreirense fechou a I Liga no 16.º e antepenúltimo lugar, à frente dos "condenados" Tondela e Belenenses SAD, mas vacilou no play-off (derrota por 0-2 fora e vitória 1-0 em casa) frente ao Desportivo de Chaves, terceiro colocado da II Liga, para falhar a 13.ª presença, e nona consecutiva, na elite.