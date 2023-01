Moreirense aplicou segunda derrota em casa ao Leixões e continua folgado na liderança

Redação com Lusa

Moreirense venceu fora o Leixões e confirmou liderança folgada.

O Moreirense venceu, esta quinta-feira, fora o Leixões (0-1), com um golo de Camacho, na abertura da 15.ª jornada da II Liga, e confirmou, assim, a liderança folgada da prova.

Depois de uma primeira parte em que o ponto alto foi um remate de André Luís à barra da baliza leixonense, na conversão de um livre direto, o segundo tempo trouxe o golo com que o Moreirense ganhou este jogo, na sequência de um canto, que Camacho, oportuno, transformou no 1-0.

A equipa de Moreira de Cónegos, no concelho de Guimarães, soma agora 33 pontos, mais oito do que o segundo classificado, o Farense, que joga só no sábado.

O Leixões sofreu a segunda derrota perante o seu público, a quarta no total, mas mantém-se no nono posto com 19 pontos

Os locais entraram com mais ambição e o Moreirense mostrou-se expectante e correu poucos riscos, mas aos 12 minutos esteve perto do golo, quando André Luís acertou na barra na transformação de um livre direto.

O mesmo André Luís introduziu a bola na baliza adversária aos 31 minutos, mas não contou, porque o árbitro assinalou uma falta atacante, e aos 42 minutos desperdiçou ainda com um remate por alto uma situação para marcar, depois de um cruzamento de Franco.

O Moreirense subiu de rendimento no segundo tempo, impondo maior velocidade ao seu futebol e tomando conta do meio-campo, e o Leixões sentiu então algumas dificuldades para ter bola e atacar.

Apesar disso, o médio ofensivo brasileiro Thalis beneficiou de uma ocasião de golo aos 54 minutos, que desperdiçou com um remate sobre a barra.

O Moreirense ganhou então um canto aos 61 minutos e marcou. Alan cedeu a bola a Madson Monteiro, este cruzou a meia altura e Camacho antecipou-se à defesa leixonense, e com classe, desviou para golo.

A partir daí, o Leixões reagiu, carregou no acelerador, foi à procura do empate e andou perto de o conseguir, quando Ricardo Valente rematou a barra aos 68 minutos e Morais surgiu isolado diante de Kewin Silva aos 85, tendo o guardião, porém, fechado a sua baliza com uma grande intervenção.

O Moreirense quase fez o segundo golo num remate de Aparício ao poste direito da baliza de Beunardeau e o Leixões tentou tudo nos instantes finais, com vários cruzamentos, para ganhar pelo menos um ponto, mas já não foi a tempo.

Jogo no Estádio do Mar, em Matosinhos.

Leixões - Moreirense, 0-1.

Ao intervalo: 0-0.

Marcador:

0-1, Camacho, 61 minutos.

Equipas:

- Leixões: Beunardeau, João Amorim, Brunão, Calasan, Joel, Paulo Alves (Kiki, 62), Ben Hassan (Erivaldo, 83), Fabinho (Zag, 76), Thalis (Agostinho, 83), João Oliveira (Morais, 76) e Ricardo Valente.

(Suplentes: Stefanovic, Zag, Erivaldo, Pedro Coronas, Agostinho, Miguel Ângelo, Kiki, Morais e Meira).

Treinador: Vítor Martins.

- Moreirense: Kewin Silva, David Bruno, Luís Rocha, Rafael Santos (Hugo Gomes, 90), Frimpong, Alan (Soriano Mané, 89), Fábio Pacheco (Ofori, 46), Franco (Aparício, 85) Camacho, André Luís e Madson Monteiro (Pedro Amador, 79).

(Suplentes: Pasinato, Hugo Gomes, Walterson, Aparício, Soriano Mané, Pedro Amador, Lawrence Ofori, Steven Petkov e Platiny).

Treinador: Paulo Alves.

Árbitro: António Nobre (AF Algarve).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Fábio Pacheco (05), Paulo Alves (57), Franco (76) e Zag (87).