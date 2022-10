Moreirense agradece gesto do Feirense: "Um futebol assim faz mais sentido"

Feirense deslocou adeptos do Moreirense para uma bancada coberta

A equipa de Santa Maria da Feira deslocou os adeptos cónegos para uma bancada coberta durante a partida com o Moreirense, de forma a que estivessem protegidos da chuva.

O Moreirense venceu na terça-feira por 2-1 na visita ao Feirense, em jogo da nona jornada da Liga SABSEG. Durante a partida, a equipa de Santa Maria da Feira decidiu deslocar os adeptos cónegos para uma bancada coberta, de forma a que estivessem abrigados da chuva, um gesto que não passou ao lado dos minhotos.

"O Moreirense FC vem por este meio agradecer, e destacar, o gesto do @cdfeirensesad de deslocalizar os nossos adeptos para uma bancada coberta no jogo de hoje. Um futebol assim faz mais sentido!", agradeceu o Moreirense, por via de uma publicação nas redes sociais.

A formação cónega lidera de forma isolada a Liga SABSEG com 25 pontos, mais sete do que soma o Farense, segundo classificado. Já o Feirense segue na oitava posição, com 13 pontos.