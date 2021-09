Moisés Conceição deu o triunfo à formação sub-23 do Leixôes sobre o V. Guimarães

O extremo, de 20 anos, tem um talento que começa a dar frutos. Pela segunda vez nos matosinhenses, Moisés Conceição ambiciona chegar longe na Liga Revelação e ser chamado à equipa principal.

Não podia ser melhor: uma temporada depois, Moisés Conceição regressou ao Leixões e, no primeiro jogo, marcou o golo do triunfo diante do V. Guimarães (1-0). A pontaria certeira valeu três pontos, os primeiros na Liga Revelação.