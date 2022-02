Mohamed Belloumi, filho de lenda da Argélia, chega para os sub-23 do Farense

Vai começar na equipa de sub-23.

O internacional sub-20 pela Argélia Mohamed Elbachir Belloumi, avançado de 19 anos que estava nos argelinos do MC Oran, é reforço do Farense, onde, para já, vai jogar na equipa de sub-23, que este ano compete na Liga Revelação.

O jogador é o filho mais novo da "lenda" argelina Lakhdar Belloumi, que foi considerado o melhor jogador argelino de todos os tempos, o quarto melhor jogador de África do século, com 100 internalizações ao serviço da sua seleção e que foi o terceiro melhor marcador pela Argélia, com 28 golos, onde se realça o apontado frente à Alemanha no Campeonato do Mundo Espanha'82, que deu o triunfo da seleção argelina por 2-1.

Para já, desconhece-se os contornos do contrato que irá ligar o jogador ao Farense.