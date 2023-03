Mohamed Belloumi, do Farense, convocado para os sub-23 da Argélia

Tem brilhado ao serviço da equipa sub-23 dos algarvios.

Mohamed Belloumi, avançado de 20 anos do Farense, que joga nos sub-23 dos algarvios e que, na presente temporada, já foi chamado três vezes à equipa principal dos "Leões de Faro", foi convocado para a dupla jornada da seleção sub-23 da Argélia, frente à Etiópia, jogos referentes à fase de repescagem, marcados para os dias oito e 12 de março.

Belloumi chegou a Portugal na temporada 21/22 para os sub-23 do Farense, vindo dos argelinos do MC Oran, destacando-se com quatro golos em 22 jogos.

O vencedor do Argélia-Etiópia terá uma eliminatória decisiva, diante do Gana, no final de março, com vista à qualificação para a CAN'2023, que se vai disputar de 2 a 26 de novembro deste ano, em Marrocos.