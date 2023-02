Miura é um touro aos 55 anos: "É uma espécie de Cristiano Ronaldo do Japão"

"A prova de esforço que ele fez, metade do plantel não a faz. Está tão bem como qualquer outro jogador", revelou a O JOGO fonte conhecedora do processo. Pedidos de entrevistas ao reforço da Oliveirense chegam de todo o lado.

Kazu Miura, de 55 anos - é assim mesmo, não há gralha -, foi ontem, quarta-feira, apresentado como reforço da Oliveirense num vídeo inspirado na banda desenhada japonesa (Manga) e que relata a viagem do avançado nipónico desde o aeroporto do Porto até ao Estádio Carlos Osório, onde aparece já equipado e a realizar exercícios físicos.

Desde que foi avançada a hipótese de contratar esta lenda do futebol nipónico, a projeção mediática do clube e da própria cidade de Oliveira de Azeméis extravasou fronteiras; os pedidos de entrevistas ao novo camisola 11 da Oliveirense SAD têm sido mais que muitos e chegam de todos os cantos do mundo. Uma coisa é certa: nem quando a equipa de basquetebol da Oliveirense se sagrou bicampeã nacional (2017/18 e 2018/19) o clube foi tema de tantas notícias.

Outra surpresa proporcionada pelo avançado foram os resultados dos seus exames médicos. Fonte que acompanhou o processo garantiu a O JOGO que Miura, quinquagenário, "está tão bem como qualquer outro jogador" do plantel. "A prova de esforço que ele fez, metade do plantel não a faz", prossegue, acrescentando que a idade pode ter retirado velocidade ao jogador, mas a nível de resistência física "está melhor do que muitos outros jogadores".

Para manter esta longevidade surpreendente, Miura tem aos seu serviço um fisioterapeuta e um cozinheiro, que vieram com ele do Japão. O jogador está instalado num hotel, mas vai tomar as refeições ao apartamento onde o tal cozinheiro as confeciona ao pormenor. "É uma espécie de Cristiano Ronaldo do Japão", atirou um sócio.