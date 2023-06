Miguel Tavares prolonga vínculo contratual com o Belenenses

Duarte Valente também continua na equipa recém-promovida à II Liga.

Miguel Tavares é o décimo renovar com o Belenenses, desde que acabou a época, e vai transitar com o clube na II Liga. O emblema do Restelo oficializou esta sexta-feira a renovação por mais um ano do extremo de 24 anos, uma continuidade que pode ser uma mais-valia para o treinador Bruno Dias, dado que o ala já jogou no segundo escalão ao serviço do Penafiel e Casa Pia.

Duarte Valente mais uma época no Restelo

Duarte Valente prepara-se para cumprir a terceira época no Belenenses, depois de ter renovado contrato por um ano. O médio-defensivo de 23 anos chegou ao Restelo em janeiro de 2022, numa altura em que o clube estava no Campeonato de Portugal, e já participou em duas subidas divisão. Este é o nono jogador a estender o vínculo contratual na equipa lisboeta.