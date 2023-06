Miguel Pires é reforço do Santa Clara por três temporadas

Lateral representou o Alverca em 2022/23.

O Santa Clara anunciou esta quinta-feira a contratação de Miguel Pires, lateral-direito de 21 anos que representava o Alverca. O contrato é válido por três temporadas.

Miguel Pires, com formação dividida entre Benfica, Cova da Piedade, Amora e Alverca, cumpriu na última temporada 28 jogos, fez quatro assistências e apontou dois golos ao serviço do clube ribatejano.

"Olá adeptos do Santa Clara, estou muito grato pela oportunidade que me foi dada de jogar neste grande clube, espero conseguir ajudar a colocar o clube no lugar que merece, conto com o vosso apoio", comentou o jogador, citado pelo site oficial do Santa Clara.