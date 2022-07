Miguel Maga é o primeiro reforço da Oliveirense no regresso à II Liga

Lateral-direito deixa o V. Guimarães

A Oliveirense anunciou hoje a contratação a título definitivo de Miguel Maga, lateral direito que atuava no Vitória de Guimarães e que parte para a primeira experiência na II Liga portuguesa de futebol.

O defesa de 23 anos passou pela formação do FC Porto, Penafiel e Vitória de Guimarães e foi no Minho que se destacou nas últimas seis temporadas, maioritariamente nas equipas B e sub-23, embora na temporada transata tenha feito um jogo e anotado um golo pela equipa principal, diante do Leixões para a Taça da Liga.

Esta é a primeira contratação da formação de Fábio Pereira, que nos últimos dias anunciou ainda a renovação de contrato Jaiminho, um dos destaques da última temporada, e na quarta-feira foi derrotada pelo Sporting de Braga (6-2) no primeiro jogo de preparação para a próxima época.