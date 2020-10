Miguel Leal sucede a Paulo Alves e é o novo treinador do Varzim

Treinador de 55 anos sucede a Paulo Alves no emblema poveiro.

Miguel Leal é o novo treinador do Varzim. Esta é a escolha da Direção dos poveiros que demitiu o técnico Paulo Alves após a derrota, por 3-1, no Estádio do Mar, com o Leixões.

Miguel Leal, de 55 anos, estava sem clube desde que deixou o Penafiel no final da temporada passada. No currículo do técnico contam-se passagens por Moreirense, Boavista, Arouca e Cova da Piedade, para além de ter sido adjunto em diversos emblemas.

O Varzim é 17.º e penúltimo classificado da II Liga, estando atualmente em zona de descida com cinco pontos em seis jogos, os mesmos de Oliveirense, que joga amanhã em Chaves, Vilafranquense e Covilhã.