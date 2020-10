Miguel Leal apresentado no Varzim: "É uma honra treinar um clube com tanta história"

Miguel Leal sucede a Paulo Alves no comando do Varzim.

O Varzim, da II Liga portuguesa, anunciou esta segunda-feira a contratação do treinador Miguel Leal, que sucede a Paulo Alves no comando técnico da formação poveira.

O treinador, de 55 anos, que estava sem clube desde a época passada, quando orientou o Penafiel, foi esta tarde apresentado como novo responsável técnico, tendo assinado um contrato válido até ao final da temporada com o emblema da Póvoa de Varzim.

"Este projeto foi-me apresentando com uma dinâmica diferente do habitual, mas que se identifica com o que eu partilho que deve ser o futebol. É um honra treinar um clube com tanta história, que se pauta pelos valores do trabalho, raça e sacrifício", disse Miguel Leal.

O treinador assume o Varzim no 17.º lugar da tabela classificativa, uma posição de descida de divisão, com apenas cinco pontos somados nas primeiras seis jornadas do campeonato, algo que Miguel Leal pretende reverter rapidamente.

"O objetivo é cimentar uma posição tranquila para, depois, conseguir a melhor classificação possível. Não devemos, para já, colocar a fasquia muito elevada para não criar ansiedade. O importante é a equipa ganhar consistência", acrescentou.

Já Edgar Pinho, presidente do emblema poveiro, considerou ser necessário impor uma nova dinâmica ao plantel, mostrando-se confiante nesta aposta no sucessor de Paulo Alves.

"Acreditamos que Miguel Leal, pela sua formação e experiência, é a escolha certa para o Varzim nesta fase. Os resultados neste início de época não têm sido o que pretendíamos, mas temos confiança no plantel e no novo timoneiro para invertermos a situação", disse o dirigente.

Além de uma dupla passagem pelo Penafiel, Miguel Leal conta ainda com experiências, como treinador principal, no Arouca e Cova da Piedade, e também no Moreirense e Boavista, ambos na I Liga.

O novo treinador do Varzim fará a sua estreia no comando da equipa já este domingo, na receção ao Estoril-Praia, o segundo classificado da competição.