Michel Lima fez hat-trick e deu a permanência na II Liga à Oliveirense

A Oliveirense venceu, esta segunda-feira, o Torreense por 3-1, em jogo da 32.ª jornada da II Liga, disputado no Estádio Carlos Osório, em Oliveira de Azeméis, garantindo a permanência na competição.

O avançado Michel Lima foi a figura do jogo, ao completar um hat-trick pela Oliveirense (57, 66 e 78 minutos), com um golo de Patrick pelo meio, que reduziu a desvantagem para o Torreense, aos 75.

Com o triunfo, a Oliveirense garante a manutenção na II Liga e ascende ao 10.º lugar, com 40 pontos, com menos um do que o Torreense, que é nono.

A Oliveirense tomou as rédeas do jogo na fase inicial, dispondo de uma boa oportunidade para se colocar em vantagem após uma jogada individual de Ibrahima, que culminou num remate defendido por Vagner, aos seis minutos.

Depois de ter equilibrado o jogo, o Torreense quase marcava num remate de Harramiz, que sofreu um desvio dentro da área e quase traía o guarda-redes Ricardo Ribeiro, aos 30 minutos.

A equipa de Pedro Moreira voltou a criar perigo por Patrick, que cabeceou ao segundo poste, com a bola a sair perto da trave da baliza da Oliveirense, aos 32.

Antes do intervalo, foi a vez da equipa da casa estar perto do golo, numa recarga de Jaiminho à entrada da pequena área, que acabou por sair perto do poste da baliza de Vagner, aos 41 minutos.

A entrada de Michel Lima na Oliveirense para a segunda parte acabou por ser decisiva, já que o avançado foi determinante na vitória da equipa de Fábio Pereira. O jogador brasileiro inaugurou o marcador aos 57 minutos, num remate eficaz à entrada da área após passe de Carter, que aproveitou uma desatenção da defesa do Torreense.

O segundo golo do avançado surgiu aos 66 minutos, num chapéu de belo efeito sobre o guarda-redes Vagner, concluindo uma jogada de contra-ataque.

O Torreense respondeu com um golo de Patrick, que aproveitou uma defesa incompleta de Ricardo Ribeiro para rematar com eficácia à entrada da pequena área, aos 75 minutos.

A Oliveirense não quebrou o ritmo, e Michel Lima completou o seu hat-trick, o primeiro da sua carreira de futebolista, aos 78, ao concluir no coração da área uma rápida jogada de contra-ataque.

O avançado voltou a estar em evidência aos 85 minutos, quando teve a oportunidade de concretizar um póquer, num remate colocado a que Vagner se opôs com uma grande defesa, aos 85 minutos.

Jogo no Estádio Carlos Osório, em Oliveira de Azeméis

Oliveirense-Torreense: 3-1.

Ao intervalo: 0-0

Marcadores:

1-0, Michel Lima aos 57 minutos.

2-0, Michel Lima, 66.

2-1, Patrick, 75.

3-1, Michel Lima, 78.

Equipas:

- Oliveirense: Ricardo Ribeiro, Maga, Rodrigo Borges, Volnei, Kazu, Filipe Alves (Nuno Valente, 82), Serginho (Michel Lima, 46), Ibrahima, Serginho Andrade (Graça, 82), Duarte (Carter, 46) e Jaiminho (Kazu Miura, 90+3).

(Suplentes: Nuno Silva, Pimenta, Graça, Carter, Kazu Miura, Michel Lima, Pedro Marques, Nuno Valente e Zé Pedro.

Treinador: Fábio Pereira.

- Torreense: Vagner, Nuno Campos, João Afonso, João Paulo, Simão Rocha, Cícero (Neneco Renteria, 46), João Lameira, Diego Raposo (Renato Santos, 71), Balanta (Lukic, 71), Harramiz (Godoy, 71) e Patrick (Affamah, 87).

(Suplentes: Léo, João Pereira, Guilherme Morais, Godoy, Rui Silva, Affamah, Renato Santos, Neneco Renteria e Lukic)

Treinador: Pedro Moreira.

Árbitro: José Bessa (AF Porto).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Volnei (43), Vagner (57), Simão Rocha (62), João Afonso (64) e Filipe Alves (69).

Assistência: cerca de 1000 espectadores.