Mercado já abriu na Covilhã: Tembeng reforça o meio-campo

Fotografia: Reprodução/Facebook do Covilhã

Tembeng é reforço do Covilhã

Redação com Lusa

Médio camaronês tem experiência de futebol português.

O médio Tembeng vai reforçar o plantel do Covilhã, informou este sábado o emblema da Liga SABSEG. O camaronês de 30 anos representou na última temporada o Varzim, onde alinhou em 27 partidas.

Nego Temberg conta com passagens anteriores pelo Estoril e pelo Tondela, do principal escalão nacional.

O trinco, esquerdino, vestiu também a camisola do Sétif, Tadjenanet e El Eulma, do futebol argelino, depois de sair do Astres, dos Camarões.

O Covilhã, que desde a semana passada tem novo treinador, Filó, que rendeu Wender, é 14.º classificado da Liga SABSEG.