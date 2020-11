Mercado a mexer no varzim: Nuno Valente é reforço

Médio estava sem clube depois de deixar o Vitória de Setúbal.

O Varzim, da II Liga, anunciou a contratação do médio Nuno Valente, jogador que estava sem clube depois de ter deixado o Vitória de Setúbal, no final da época passada.

O centrocampista português, de 29 anos, que conta mais de 100 jogos na I Liga, esteve as duas últimas duas temporadas em Setúbal, onde participou em 48 partidas e apontou quatro golos.

Em declarações ao site do clube poveiro, que não revelou a duração do contrato com o médio, Nuno Valente, que conta no seu currículo com passagens por Arouca, Sporting de Braga, Vizela e Sporting de Covilhã, disse ser "uma grande responsabilidade estar clube com grande história", garantindo "estar pronto para começar a ajudar".

Uma vez que estava sem clube, Nuno Valente já pôde ser inscrito pelo Varzim, entrando, de imediato, nas opções do técnico Miguel Leal.

Os poveiros ocupam a última posição da tabela classificativa da II Liga, com seis pontos somados e nove jornadas, e segunda-feira, na 10.ª ronda da prova, jogam no reduto do Benfica B.