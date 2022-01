Melhor médio da Liga SABSEG de dezembro pode rumar à Turquia

João Teixeira, jogador do Chaves, é alvo do Samsunspor, clube do segundo escalão do futebol turco.

O Samsunspor, clube do segundo escalão do futebol turco, quer levar João Teixeira, jogador do Chaves, eleito o melhor médio da Liga SABSEG de dezembro, de acordo com informações avançadas pela Imprensa desportiva daquele país e confirmadas por O JOGO.

O clube, neste momento no oitavo lugar, quer fazer uma aposta forte na subida à primeira divisão da Turquia e pretende investir já neste mês. Falta agora que o Chaves autorize a venda.