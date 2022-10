Médio do Vilafranquense suspenso 45 dias por documentos falsos

Zimbabwé joga em Portugal desde 2012

Zimbabwé, médio cabo-verdiano do Vilafranquense, da II Liga, foi suspenso por 45 dias pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).



De acordo com o comunicado divulgado pelo órgão disciplinar, o jogador foi condenado por falsas declarações e fraude na utilização de documentos, irregularidade detetada em outubro de 2020, altura em que representava o Académico de Viseu. Além dos 45 dias de suspensão, terá ainda de pagar 446 euros de multa.

Zimbabwé joga em Portugal desde 2012, vindo do Batuque. Jogou ainda no Oeiras, Alcanenense, Sertanense, Mirandela e Rio Ave. Na presente época leva oito jogos pelo Vilafranquense, tendo marcado um golo.