Médio do Leixões está infetado com covid-19

Redação com Lusa

Rodrigo não apresenta sintomas e cumpre isolamento.

O médio do Leixões Rodrigo está infetado pelo novo coronavírus e vai falhar o jogo com o FC Porto B, na segunda-feira, para a 15.ª jornada da II Liga, disse hoje à Lusa fonte do clube.

O jogador de 19 anos fez um teste rápido no sábado, tendo relevado a infeção pelo coronavírus responsável pela pandemia de covid-19, e a seguir outro, que confirmou o primeiro resultado, de acordo com a mesma fonte da SAD do emblema de Matosinhos.

Rodrigo não apresenta sintomas e cumpre isolamento.

O jovem médio iniciou a época nos sub-23 do Leixões e depois subiu à equipa principal, tendo sido titular nos últimos cinco encontros, quatro para o campeonato e um para a Taça de Portugal, sendo cobiçado por outros emblemas.

O Leixões tem sido fortemente atingido pela covid-19. Em dezembro teve 19 casos entre jogadores e demais elementos da estrutura do futebol profissional e já esta semana anunciou a existência de um surto na equipa de sub-23 com 12 casos positivos.

Devido a esse surto, o jogo com o Marítimo, da 1.ª jornada da fase de apuramento de campeão da Liga Revelação, foi adiado.