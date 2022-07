Médio brasileiro chega ao Nacional a título de empréstimo

Gustavo Silva, de 23 anos, chega ao clube madeirense por empréstimo do Comercial Futebol Clube, tendo assinado por duas temporadas, ficando o Nacional com opção de compra.

O médio brasileiro Gustavo Silva será reforço do Nacional para a temporada 2022/23, anunciou esta quinta-feira o clube madeirense, que disputa a II Liga.

Gustavo Silva, de 23 anos, chega ao clube madeirense por empréstimo do Comercial Futebol Clube, equipa que participa na Série A3 do Campeonato Paulista, tendo assinado por duas temporadas, ficando o Nacional com opção de compra.

Gustavo Silva foi formado no Taquaritinga, equipa do Estado de São Paulo. Representou ainda o Sobradinho, Inter de Bebedouro e Comercial, antes de ingressar no Nacional, sendo esta a sua primeira experiência fora do Brasil.