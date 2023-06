Mbaye renova contrato com o Académico de Viseu

Redação com Lusa

O guarda-redes foi utilizado apenas em cinco partidas pelo Académico de Viseu em 2022/23, mas mereceu a confiança da SAD viseense, que lhe renovou o contrato por mais uma temporada.

O guarda-redes senegalês Momo Mbaye renovou contrato com o Académico de Viseu até 2024, informou esta quarta-feira a SAD do clube da II Liga.

Campeão nacional pelo FC Porto na época de 2019/2020, Mbaye ingressou no clube beirão em julho de 2021, mas viria a sofrer uma lesão grave no joelho, apenas na segunda jornada da II Liga dessa temporada, que o afastou longos meses dos relvados.

O calvário do guardião senegalês terminou já na temporada seguinte, mas na baliza dos viseenses foi sempre segunda opção, com a titularidade habitualmente entregue a Domen Gril.

Mbaye foi utilizado apenas em cinco partidas oficiais pelo Académico de Viseu, mas mereceu a confiança da SAD viseense, que lhe renovou o contrato por mais uma temporada, num plantel que viu sair umas das opções para a baliza, Ricardo Janota, que estava em final de contrato.

Domen Gril, Mbaye e João Monteiro são, para já, as opões disponíveis para o novo técnico Vítor Martins escolher para defender as redes do Académico de Viseu, num plantel que regressa na quinta-feira para os habituais exames médicos.

Oficialmente ainda não há reforços, enquanto saídas estão confirmadas nove: Capela, Ricardo Janota, Tiago Mesquita e Paná, que chegaram a envergar a braçadeira de capitão, e ainda de Vítor Bruno, Ícaro Silva e Toro, todos em final de contrato, enquanto Ramirez e Massimo, em final de contrato de empréstimo, também não vão continuar em Viseu.