Rescindiu com o Vizela e assinou por duas temporadas com a equipa recém-promovida à II Liga.

O lateral-esquerdo Nor Maviram assinou em definitivo, por duas épocas, pelo Länk Vilaverdense, depois de rescindir com o Vizela, que na época passada o cedera ao mesmo clube. Os clubes ficaram com uma parte do passe do nigeriano.

Esta quarta-feira, o Länk empatou 2-2 em Paços de Ferreira, com golos de Gonçalo Teixeira e Buba. Pelos pacenses marcaram Celeri e Maga. -l.d.