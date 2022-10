Mattheus Oliveira e o reencontro com o Tondela: "Não é uma vingança"

Mattheus Oliveira com a camisola do Mafra

Mafra defronta o carrasco nas meias-finais da edição 2021/22 da Taça de Portugal.

O Mafra reencontra o Tondela este domingo depois das meias-finais da Taça da época passada, que a equipa nortenha venceu. Mattheus Oliveira garante que não se trata de uma "vingança", mas não se esquece dessa partida. "Acho que naquelas meias-finais fizemos de tudo. Infelizmente, aquele dia não era o nosso, mas de certeza vamos entrar em campo com uma vontade muito grande de mudar a história", disse o camisola 8.

No último domingo, o Mafra venceu o Santarém, colocando um ponto final num jejum que durava há quatro jogos. "Acredito que essa última vitória influenciou a cem por cento a nossa preparação durante a semana. Estávamos há quatro jogos sem vencer e sem marcar golos. Foi muito importante para ganharmos confiança de novo e termos mais tranquilidade para trabalhar", admitiu o atleta.

Sobre as ambições do clube, Mattheus Oliveira preferiu jogar à defesa. "Prefiro pensar no presente, vencer as próximas partidas e não pensar muito no futuro. É claro que temos que ter a ambição de lutar pela subida de divisão, mas acho que temos que pensar jogo a jogo, ir somando pontos para chegarmos a esse objetivo".